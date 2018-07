Mourinho tevreden over 'nieuwe Arjen Robben' Tahith Chong

Met een aantal individuele acties, onder meer bij de gelijkmaker van ploeggenoot Juan Mata, maakte de getalenteerde tiener de nodige indruk.



,,Tahith speelde goed'', liet Mourinho weten. ,,Hij wilde zich echt laten zien toen hij het veld op kwam. Er gebeurde ook meteen iets, hij nam initiatief en was creatief in zijn manier van spelen. Tahith speelde met zelfvertrouwen. Natuurlijk, fysiek heeft hij nog zijn beperkingen. In de persoonlijke duels moet hij het nog tegen 'iedereen' afleggen. Maar aan de bal en in een-tegen-een situaties zie je zijn kwaliteiten. Hij is een goede jongen.''



Chong verhuisde in de zomer van 2016 van Feyenoord naar Manchester United. De jeugdinternational wordt hier en daar al de 'nieuwe Arjen Robben' genoemd.