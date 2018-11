Mourinho neemt geblesseerde Lukaku niet mee naar Bournemouth

Mourinho had Lukaku, die op 15 september voor het laatst scoorde voor de club, in de vorige wedstrijd tegen Everton op de bank gezet. De Belgische spits mocht in de tweede helft invallen.



Voor het duel met Bournemouth heeft de Portugese coach gekozen voor Alexis Sánchez, Anthony Martial en Juan Mata in de aanval. Nathan Aké start bij Bournemouth in de basis.