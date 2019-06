Mourinho neemt drie Ajacieden en Van Dijk op in CL-elftal

Over de drie Ajacieden zei de voormalig coach van onder meer Manchester United bij het Russische RT: ,,Het zijn grote persoonlijkheden met een grote toekomst.”

Mourinho, die liefst zes spelers van CL-winnaar Liverpool een plek in zijn team gaf, noemde Van Dijk ‘een koning’. ,,Hij is positioneel een topspeler.”

De Portugese oefenmeester nam wel Lionel Messi op in zijn elftal, maar er was geen plek voor Cristiano Ronaldo. ,,Ronaldo deed het geweldig in de comeback tegen Atlético, maar hij zit er niet bij omdat ik geen spelers opneem die de halve finales niet hebben bereikt.”