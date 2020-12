Mourinho moet het bij Spurs komende duels doen zonder Lo Celso

Samenvatting Spurs na nederlaag bij Liverpool ook onderuit tegen Leicester City

20 december Tottenham Hotspur is in de titelrace in de Premier League verder achterop geraakt. De ploeg van coach José Mourinho verloor op eigen veld van concurrent Leicester City: 0-2. De treffers kwamen op naam van Jamie Vardy (strafschop kort voor rust) en Toby Alderweireld (eigen doel).