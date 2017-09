Mourinho loopt weg met Lukaku

Balende Robben: Het was me vandaag niet gegeven

27 september Arjen Robben moest in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League genoegen nemen met een rol als reserve. De Nederlandse aanvaller van Bayern München mocht pas twintig minuten voor tijd als invaller het veld in. De eindstand van 3-0 voor de Franse topclub was toen al bereikt.