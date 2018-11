Mourinho: Iedereen weet dat Fellaini geen Maradona is

Schaatssters ontkennen ‘KNSB verzweeg diefstal urinesta­len Van Gennip en Visser’

13:16 Schaatsbond KNSB heeft in 1985 de verdwijning van urinestalen van schaatssters Yvonne van Gennip en Ria Visser in de doofpot gestopt. Op de laatste dag van het Europees kampioenschap in Nijmegen werd een koffertje met de stalen gestolen uit het dopinglaboratorium van het Radboud Ziekenhuis. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.