Mourinho hekelt arbitrage na nederlaag

,,We zijn een kwetsbaar team dat uit een nederlaag komt. Als je dan na vijf minuten met 1-0 achterkomt, is dat niet de beste manier om aan een wedstrijd te beginnen", luidde de analyse van Mourinho, die vond dat het doelpunt buitenspel was. ,,Afgelopen dinsdag met de videoarbiter zou die goal zijn afgekeurd. We reageerden goed, maar toen kwamen we 2-0 achter door een eigen doelpunt." Na de 2-1 van Marcus Rashford had de 3-1 wegens een overtreding van Pablo Zabaleta eveneens afgekeurd moeten worden, vond Mourinho. ,,Die derde goal gooide de wedstrijd op slot en deed ons team psychisch de das om."

Mourinho, die de derde competitienederlaag leed en afgelopen week ook al door Derby County werd uitgeschakeld in de League Cup, verbaasde door Anthony Martial de voorkeur te geven boven Alexis Sánchez. ,,Mensen roepen al maanden om Martial, Martial, Martial. Deze week was het de beurt aan Martial."



Hoewel de coach de instelling van zijn spelers niet wilde hekelen, had hij kritiek op de manier waarop ze de duels ingaan. ,,Ik kan klachten hebben over de kwaliteit en ik kan ook klachten hebben over de mentale wijze waarop we sommige duels ingaan. Zo'n Robert Snodgrass bij West Ham, die komt het veld in en wil de bal en iedereen om hem heen opvreten. Er zijn bepaalde kwaliteiten die we niet hebben."