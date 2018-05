Mourinho haalt uit naar eigen spelers: 'Nu snappen jullie waarom sommigen geen kans krijgen'

Marcus Rashford en Anthony Martial kregen een kans vanwege de afwezigheid van Romelu Lukaku en Alexis Sanchez. De aanvallers zorgden voor weinig gevaar. ,,Het was niet goed genoeg. De spelers die hun kans kregen hebben geen goed niveau gehaald. Als spelers als individu geen goed niveau halen, is het ook moeilijk om als ploeg een goed niveau te halen'', zei Mourinho.



,,Misschien begrijpen jullie nu waarom sommige spelers meer spelen dan andere. Misschien hoeven jullie nu niet meer de hele tijd te vragen waarom speler A, B, of C niet spelen. Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Vanavond hebben jullie kunnen zien waarom Lukaku altijd speelt.''