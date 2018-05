Mourinho geeft eerste update over toestand Ferguson: Heel, heel positief

Manchester United liet na de ziekenhuisopname weten dat de operatie goed is verlopen en dat Ferguson op de intensive care ligt. Daarna was het akelig stil bij de The Red Devils, tot vandaag.

Mourinho gaf in aanloop naar de Premier League-wedstrijd van morgen tegen West Ham United een update over Ferguson. ,,Zijn familie vroeg om privacy en dat is wat ik ga respecteren, maar we zijn positief, we zijn heel, heel positief."