Mourinho ergert zich aan vragen over Bergwijn: ‘Meer nodig dan elf goede spelers’

Veteraan Rossi (41) gaat ‘voor 99 procent zeker’ door in MotoGP

12:01 Valentino Rossi is al 41 jaar, maar hij weet vrijwel zeker hij ook volgend seizoen nog ‘gewoon’ in de MotoGP rijdt. De negenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. Hij voert gesprekken met Petronas Yamaha, het team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg, over een dienstverband in 2021.