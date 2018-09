Mourinho dieper in de problemen met United na nieuwe nederlaag

VideoJosé Mourinho heeft met Manchester United een nieuwe tegenslag moeten slikken. Vier dagen na de blamage tegen Derby County in de League Cup verloor de club van de Portugese manager in de Premier League met 3-1 van het laag geklasseerde West Ham United.

Voor United is het al de derde competitienederlaag in zeven wedstrijden. De ploeg belandt daardoor voorlopig op de achtste plaats, maar kan later dit weekend nog door meerdere ploegen voorbij worden gestoken.

Voor de thuisclub brachten Felipe Anderson en Victor Lindelöf (eigen doel) in de eerste helft de doelpunten op hun naam.

Na de rust gingen de bezoekers zonder overtuiging op jacht naar eerherstel. Verder dan een treffer van invaller Marcus Rashford kwam de sukkelende topclub niet. Marko Arnautovic besliste het duel in de 74ste minuut. Voor West Ham was het pas de tweede competitiezege in dit seizoen.

Pogba

Een dag na die blamage kwam de sluimerende onvrede tussen de Franse sterspeler Paul Pogba en Mourinho duidelijk aan het licht. De begroeting van de boze middenvelder, die geen (tweede) aanvoerder meer mag zijn, en de coach op het trainingsveld verliep uiterst onvriendelijk. Tv-camera's registreerden de ijzige kou tussen de twee kopmannen feilloos. Nadat de ontluisterende beelden in de openbaarheid waren gekomen, begon meteen het speculeren in de Britse media over de eerste verliezer van de prestigestrijd, Mourinho of Pogba.

De Franse international, die afgelopen zomer met zijn land de wereldtitel in Rusland veroverde, had in Londen nog wel een basisplaats. Hij speelde echter een matige wedstrijd. In de zeventigste minuut haalde Mourinho hem naar de kant. De Portugese coach zocht aan de zijlijn nog even contact met Pogba, die zijn trainer echter nauwelijks een blik waardig gunde.