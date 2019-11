Mourinho aast op titels met Tottenham: ‘Misschien volgend seizoen’

Mourinho sprak woensdag bij zijn persconferentie de wens uit om net zo lang aan te willen blijven als zijn voorganger Mauricio Pochettino. De Argentijn zat 5,5 jaar op zijn post als coach van Spurs. Door tegenvallende resultaten (veertiende in de Premier League) is hij ontslagen.

Ondanks dat Pochettino geliefd was bij de fans, pakte hij nooit prijzen. Iets dat hoog op het lijstje staat van Mourinho, die zeer te spreken is over aanvoerder Harry Kane. ,,Als je Kane wilt kopen, dan is dat onbegonnen werk. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Maar je hebt het team nodig om hem naar het volgende niveau te tillen.”