'Motorracer Márquez mag Formule 1-bolide testen'

De Spaanse MotoGP-held is uitgenodigd door de Oostenrijkse sportdrankfabrikant Red Bull, trotse eigenaar van het raceteam van Max Verstappen en Daniel Ricciardo én van het circuit Red Bull Ring in Spielberg.

Márquez is viervoudig wereldkampioen in de MotoGP en rijdt voor Honda. Hij zal op 5 en 6 juni samen met zijn teamgenoot Dani Pedrosa en de Italiaanse negenvoudig wereldkampioen motorcross Antonio Cairoli op het circuit van Spielberg achter het stuur kruipen van een oudere versie van de Red Bull. Het trio reist deze week af naar de fabriek van de Formule 1-renstal in het Engelse Milton Keynes om een stoeltje te passen.