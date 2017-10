Motoren in de F1 worden in 2021 luider, eenvoudiger en goedkoper

Bas Dost is bij Sporting weer ‘het mannetje’

14:33 De landstitel is dit seizoen het ultieme doel voor Sporting Lissabon, maar met Bas Dost weer in topvorm hebben de Portugezen de hoop op het bereiken van de volgende ronde in de Champions League nog niet verloren. Dan moet er vanavond worden gewonnen van Juventus. ,,We willen minimaal derde worden in de poule’’, zegt de 28-jarige spits. ,,Maar als je wint is er nog veel mogelijk.’’