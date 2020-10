Morata neemt Juventus bij de hand, Club Brugge wint dankzij assist Vormer in slotseconde bij Zenit

Juventus is het nieuwe Champions League-seizoen begonnen met een driepunter. Makkelijk ging het op bezoek bij Dinamo Kiev niet, maar de 0-2 leverde wel de volle buit op. Club Brugge leek bij Zenit Sint-Petersburg genoegen te moeten nemen met een punt, maar in de dying seconds wonnen de Belgen alsnog.

Bij Juventus ontbraken onder anderen Matthijs de Ligt (nog niet fit na een schouderoperatie) en Cristiano Ronaldo (in quarantaine na een positieve coronatest), terwijl Paulo Dybala, Arthur en Federico Bernardeschi op de bank begonnen. Daar kwam nog eens bij dat Giorgio Chiellini al in de negentiende minuut geblesseerd naar de kant moest.

Ook zonder die bekende namen was Juve in de eerste helft de betere ploeg, maar ondanks kansen voor Federico Chiesa, Juan Cuadrado en Dejan Kulusevski stond het halverwege 0-0. Na rust was het al snel wel raak, via Álvaro Morata, die een rebound binnenschoot. De 0-2 eindstand werd bepaald door diezelfde Morata, met het hoofd. Juve en Dinamo Kiev zitten overigens in Groep G, samen met Barcelona en Ferencvaros. Die twee ploegen spelen later vanavond tegen elkaar.

Lang en Vormer

In Sint-Petersburg begon de van Ajax overgenomen Noa Lang op de bank bij Club Brugge, dat tegen Zenit leek te gaan winnen. Als aanvoerder begon Ruud Vormer uiteraard wel in de basis, hij leidde vlak voor rust de grootste kans voor de Belgen in, maar uit zijn voorzet kon Hans Vanaken met het hoofd niet scoren. Na de pauze scoorde Emmanuel Dennis wél, uit een scrimmage: 0-1.

Zenit legde zich echter niet neer bij een nederlaag en knokte zich terug. Dejan Lovren raakte de paal met een schot van afstand, waarna de bal via de rug van Club-doelman Ethan Horvath in zijn eigen goal verdween. In de absolute slotseconde wonnen de Belgen echter alsnog, door een doelpunt van jongeling Charles de Ketelaere. Mooi detail: de assist op de winnende kwam van Vormer. Door de zege gaat Club aan kop in Groep F, waarin later op de avond Lazio en Borussia Dortmund elkaar treffen.

Volledig scherm © EPA