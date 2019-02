Morata mag eindelijk juichen voor jeugdliefde Atlético Madrid

Morata maakte de afgelopen weken al fraaie goals tegen zijn oude clubs Real Madrid (stift) en Juventus (kopbal), maar beide keren werd zijn treffer afgekeurd. Vandaag was het wel eindelijk geldig raak, toen hij na een halfuur spelen knap uit de draai raak schoot tegen Villarreal. Saúl Ñíguez maakte er in de 88ste minuut nog 2-0 van voor de ploeg van Diego Simeone. Atlético Madrid huurt Morata tot de zomer van 2020 van Chelsea.



Atlético Madrid blijft tweede in La Liga, met zeven punten minder dan koploper FC Barcelona en vijf meer dan stadsrivaal Real Madrid. Villarreal staat op een zorgwekkende achttiende plaats, twee punten onder de degradatiestreep. Afgelopen donderdag plaatste Villarreal zich ten koste van Sporting Lissabon wel voor de achtste finales in de Europa League. Juventus won woensdagavond nog knap met 2-0 van Juventus, dat na 25 duels nog altijd ongeslagen is in de Serie A.