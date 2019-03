Morata helpt Spanje aan zuinige zege

Gemeente­raad unaniem: Zandvoort steekt 4 miljoen in komst Formule 1

0:21 Zandvoort steekt 4 miljoen euro in maatregelen om de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit in de badplaats mogelijk te maken. Als er in 2020, 2021 en 2022 geen Dutch Grand Prix wordt verreden in Zandvoort, gaat de investering niet door.