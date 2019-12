Morata en Sául gidsen Atlético langs Osasuna

WK darts LIVE | Huybrechts dicht bij uitschake­ling als tweede geplaatste Cross

0:17 Het is zover. Raymond van Barneveld begint aan wat zijn laatste WK gaat zijn. Kan de vijfvoudig wereldkampioen zijn rijke carrière nog een paar rondes verlengen? Daar komen we in het komende uur achter. Mis geen moment van de prestaties van Barney in ons liveblog!