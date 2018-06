Mopperende Verstappen: Geen goed gevoel

De Nederlandse coureur van Red Bull mopperde over de balans in zijn auto, over de banden en over teamgenoot Daniel Ricciardo. ,,Ik hoop zondag een beetje een goede start te hebben, dan zien we het wel'', zei Verstappen bij Ziggo Sport.



Vorig jaar was zijn race op het circuit van Spielberg al na de eerste bocht voorbij. Verstappen werd toen aangereden door een andere bolide. Net als vorig jaar vertrekt hij vanaf de vijfde startplek. ,,Het was niet geweldig. De balans was gewoon niet top. Ik kreeg ook geen goed gevoel met de banden. In Q3 had ik met mijn eerste setje banden overstuur, mijn tweede setje leidde tot onderstuur. Aan de andere kant heb ik het wel gemaximaliseerd met de vijfde startplek.''