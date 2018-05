Mooiste foto's van enerverende CL-finale

Karius: Ik heb de finale voor mijn teamgeno­ten verloren

0:20 Loris Karius heeft zich verontschuldigd voor zijn blunders in de finale van de Champions League. De Duitse doelman van Liverpool deed dat eerst huilend tegenover de fans van de 'Reds' op de tribunes in Kiev en vervolgens in de kleedkamer tegenover zijn medespelers.