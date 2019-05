Mooie videoboodschap Neuer aan Onana: Ik ben jouw grootste fan

hoofdklasse b Baronie grijpt naast nacompeti­tie­plek, Halsteren moet in eerste ronde al aan de bak

16:30 Voor Baronie zit het seizoen erop. In eigen huis ging de ploeg van coach Jurriaan van Poelje met 0-1 onderuit. Ook voor Halsteren verliep het duel op de laatste speeldag bedroevend: door de nederlaag bij Leonidas (1-0) gaat Gemert nu over Halsteren heen, waardoor de West-Brabanders al in de eerste ronde van de nacompetitie in actie moeten komen.