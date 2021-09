Mooi: darters klappen minuut lang als eerbetoon aan Kyle Anderson

,,Een geweldige man en het was altijd leuk om hem er bij te hebben. Gecondoleerd. We hebben veel goede wedstrijden gespeeld en hij was een fantastische speler. Een aanwinst voor het darts. RIP maat”, schreef Van Gerwen op Twitter kort na het overlijden van zijn collega. Van Gerwen maakt ook zijn opwachting in Boedapest, evenals Dirk van Duijvenbode, Geert Nentjes en Richard Veenstra.



Anderson was een van de negen darters in de geschiedenis van de sport die een ninedarter gooide op het wereldkampioenschap. Eerder dit jaar leverde Anderson zijn PDC Tourkaart in vanwege de geboorte van zijn tweede zoon. Hij koos ervoor bij zijn gezin in Australië te blijven wonen en voorlopig alleen in eigen land wedstrijden te gooien.