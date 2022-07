Monza wil Icardi en Mingueza, Bogarde verlengt bij Aston Villa, Jansen zet punt achter loopbaan

Marcel Brands maakt start als topman bij PSV: ‘Sevilla moet bewegen voor Luuk de Jong’

Hij was de afgelopen maanden al actief bij en voor PSV, maar vrijdag werd de rentree van Marcel Brands bij PSV dan officieel. De nieuwe algemeen directeur ging tijdens een uitgebreid gesprek met de pers in op de komende jaren bij PSV, waarin de club in zijn ogen regelmatig de Champions League moet halen om écht verder te komen.

1 juli