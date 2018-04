Montella ontslagen bij Sevilla

Roy Meyer verliest in golden score en gaat naar herkansin­gen op EK

14:18 Roy Meyer heeft bij de Europese titelstrijd in Tel Aviv verloren in de kwartfinale. De 26-jarige Bredase judoka, die uitkomt in de klasse boven 100 kilo, verloor in de golden score op ippon van de Rus Tamerlan Basjajev, die hem daarmee verwees naar de herkansingen.