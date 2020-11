Mongolië wacht nog steeds op excuses van Verstappen

ATP Finals Tsitsipas overleeft in Londen matchpoint en klopt Roeblev

17 november Stefanos Tsitsipas heeft op de ATP Finals in Londen zijn kansen op titelprolongatie in leven gehouden. De 22-jarige Griek, de mondiale nummer 6, was in zijn tweede groepswedstrijd met 6-1, 4-6, 7-6 (6) te sterk voor de Rus Andrej Roeblev. In de tiebreak van de derde set overleefde Tsitsipas een wedstrijdpunt: Roeblev sloeg een dubbele fout.