Monchi nieuwe technisch directeur bij Sevilla

Vrijdag ontsloeg Sevilla coach Machín. Technisch directeur Joaquin Caparrós neemt tot en met het einde van het seizoen plaats op de bank. Daardoor was er een vacante positie die Sevilla opvult met de 50-jarige Monchi.



Monchi is bekend in Sevilla. Hij speelde als doelman zijn hele carrière bij de Spaanse voetbalclub. Als technisch directeur was hij tot voor kort werkzaam in Italië, bij AS Roma. Vorige week werd hij daar samen met trainer Eusebio Di Francesco weggestuurd na de teleurstellende resultaten van de Romeinse club.



Sevilla staat in La Liga op de zesde plaats en speelt zondagmiddag tegen Espanyol.