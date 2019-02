Monaco kan dankzij Fàbregas eindelijk weer juichen

De Spaanse middenvelder, wereldkampioen in 2010, is een van de vele spelers die Monaco in de winter aantrok om degradatie te voorkomen. De club uit het prinsdom versterkte zich ook met onder anderen Gelson Martins, William Vainqueur, Naldo en Adrien Silva.



Trainer Thierry Henry werd onlangs na een dienstverband van ruim drie maanden weer ontslagen en zijn voorganger Leonardo Jardim keerde terug om Monaco, dat op 4 december voor het laatst had gewonnen in de Ligue 1, te helpen.



Monaco klom dankzij de winst op Toulouse over Amiens naar de achttiende plaats. Die plek betekent aan het einde van het seizoen een play-off om promotie/degradatie.