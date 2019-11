Mols over Rangers-tijd met Advocaat: ‘Beste voetbal ooit hoor je daar soms’

Hij maakte gisteren alle tijd voor de Schotse journalisten, tijdens het persmoment voorafgaand aan Feyenoord-Rangers. Dick Advocaat geniet nog altijd een geweldige status in Schotland, ziet ook oud-voetballer Michael Mols. Hij werkte in zijn periode bij de Rangers samen met de huidige Feyenoord-trainer, die van 1998 tot en met 2001 in Glasgow werkte.

,,Advocaat wordt heel erg gerespecteerd in Schotland’’, zegt Mols. ,, Hij heeft daar iets neergezet met het voetbal dat wij toentertijd speelden. Soms hoor je van de supporters dat dat het beste voetbal ooit was. Daarnaast heb je als trainer van een club als Rangers of Celtic gewoon heel veel aanzien. Je bent daar de manager en die bepaalt alles. Zeker Advocaat, die wilde alles onder controle houden of bepalen.’’

Broekjes

Mols speelde vijf jaar in Schotland, waarvan twee onder Advocaat. ,,Hij kwam bij ons een keer met het idee om de broekjes korter te maken zodat we sneller leken op het veld, dat soort dingen’’, vervolgt Mols. ,,Er werd naar hem geluisterd, alleen sommige spelers namen gewoon het oude broekje. Maar de herinneringen in Glasgow aan Advocaat zijn voornamelijk om het spel dat we speelden. Ze waren daar lange ballen op grote spitsen gewend, maar wij speelden echt voetbal over de grond met twee kleine spitsen als Rod Wallace en ik.’’

Volledig scherm Michael Mols in zijn tijd bij de Rangers, hier tegen het Manchester United van Ruud van Nistelrooy. © REUTERS

De laatste jaren van zijn carrière die hem ook langs Cambuur, FC Twente, FC Utrecht en ADO voerde, speelde Mols ook nog bij Feyenoord. Hij ziet wel overeenkomsten tussen zijn twee voormalige werkgevers die elkaar vanavond in de Kuip treffen. ,,De Rangers zijn weer aan het terugkomen, maar ze komen van ver. Advocaat kon in zijn tijd daar de spelers halen die hij wilde. Als ze nu een speler halen moet die meteen goed zijn. Dan ga je niet wat proberen, maar zoek je iemand die noodzakelijk is en zich aan de speelstijl kan aanpassen. Wat dat betreft zitten ze in dezelfde situatie als Feyenoord.’’

Thuisvoordeel

Advocaat stelde zich gisteren bescheiden op over de kansen van Feyenoord vanavond: ,,Winst zou een verrassing zijn.’’ Mols houdt het op fifty-fifty. ,,Het enige dat Advocaat niet meenam in zijn uitspraak is het thuisvoordeel’’, vertelt de oud-aanvaller. ,,Als wij met de Rangers Champions League speelden hoorde je het publiek zingen als je uit de tunnel kwam, dat gaf zoveel energie. Datzelfde effect heeft het Legioen in de Kuip, het is zo’n mooi stadion met een fantastisch veld.’’

Heeft Mols vanavond dan nog een voorkeur bij het duel tussen twee van zijn oude clubs? ,,Ik kijk als liefhebber, maar als ik nou echt zou moeten kiezen gaat mijn voorkeur uit naar de Rangers. Daar heb ik vijf jaar gespeeld en was ik echt basisspeler. Bij Feyenoord was ik een selectiespeler in de categorie ‘twee halen, één betalen’. Ik word ook nog steeds herkend in Schotland, in Rotterdam kan ik gewoon over straat. Niemand weet bij wijze van spreken nog dat ik daar heb gespeeld. Maar ik gun het Feyenoord ook hoor, ik ken daar nog genoeg mensen achter de schermen.’’