Mohamed Ihattaren per direct weg bij Mino Raiola, middenvelder maakt doorstart met Ali Dursun

Wereldbeker schaatsen LIVE | Vijf Nederlan­ders in actie op 1500 meter: recht­streeks duel Krol en Nuis

Op de tweede dag van de wereldbeker schaatsen staan weer diverse afstanden op het programma. Check via onze bovenstaande livewidget de tussenstand en na elke afstand plaatsen we in onderstaand liveblog een update.

14:58