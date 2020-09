Mogen is weer moeten bij Chelsea na zomer vol grote aankopen

Dit jaar vier nieuwe toernooien op kalender ATP

14:24 De ATP heeft vier toernooien toegevoegd aan de tenniskalender voor dit jaar. In Keulen zijn in oktober achtereenvolgens twee indoortoernooien op hardcourt. In Sardinië in Italië is in dezelfde maand een graveltoernooi en Noersoeltan organiseert eind oktober een indoortoernooi op hardcourt.