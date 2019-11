Mogelijk zware blessure James na training bij Colombiaans elftal

De vrees bestaat dat James z'n kruisbanden heeft gescheurd, maar een exacte diagnose ontbreekt nog. James blonk uit op het WK van 2014 in Brazilië, waar hij met zes treffers de topscorer werd. Zijn tweede doelpunt in de achtste finales tegen Uruguay (2-0) leverde hem de Puskás Award op, voor de mooiste goal ter wereld van dat jaar.

James verhuisde na het WK van AS Monaco naar Real Madrid, maar hij kon de hooggespannen verwachtingen in de Spaanse hoofdstad nooit helemaal waarmaken. De Colombiaan is na twee seizoenen op huurbasis bij Bayern München nu terug in Madrid. In zeven competitieduels tekende hij dit seizoen voor één doelpunt.