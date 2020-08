Mogelijk twee coronagevallen bij PSG

Red Bull-team­baas over geploeter Ferrari: ‘Ik houd hier een zure smaak aan over’

31 augustus Teambaas Christian Horner van Red Bull kijkt met gemengde gevoelens naar het geploeter van Ferrari. De Italiaanse renstal beleeft een bijzonder teleurstellend seizoen in de Formule 1, met als dieptepunt afgelopen weekeinde de Grote Prijs van België. Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden respectievelijk als dertiende en veertiende, ver buiten de punten. Het was het slechtste resultaat van Ferrari in tien jaar.