Mogelijk einde seizoen Ruud Vormer na ‘idioot duel’

amateurvoetbal In de derde klassen draait alles om de ‘heilige acht’, nacompeti­tie ontlopen is alles voor Zwaluwe en Seolto

In de derde klassen staat dit jaar alles in het teken van de ‘heilige acht'. Want vanaf plek negen kom je in de nacompetitie tegen degradatie terecht. En die nacompetitie is dit jaar een kansloze missie met 5 tickets voor 33 teams. Dus was Zwaluwe maar al te blij met de 1-3 zegen bij Seolto.

12 februari