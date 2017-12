Moetko tot WK geen preses voetbalbond Rusland

Grim en Pot assistenten Dick Advocaat nieuwe trainer Sparta

15:24 De kogel is door de kerk. Dick Advocaat is vanaf de tweede seizoenshelft de hoofdcoach van Sparta. Vandaag kwam de benoeming van de 70-jarige Hagenaar officieel tot stand. De afspraak is dat de selectie van de Rotterdamse club de komende week versterkt zal worden. Dat was een voorwaarde voor Advocaat om aan zijn klus te beginnen.