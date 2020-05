Moeskroen ontsnapt voor vijfde keer, maar de bond laat het er niet bij zitten

column Hopelijk Olij voegt zich in het rijtje van iconische Bredase doelverde­di­gers waar Babos er zelf één van is

8:00 Gábor Babos is terug. Na een tussendoor-keepersklusje van twee jaar in Nijmegen strijkt de Metershoge Magyaar wederom neer in Breda, waar hij de naar Anderlecht vertrekkende Jelle ten Rouwelaar opvolgt. En zo blijft er godzijdank nog wat (het enige) NAC-dna over in de betaald voetbaltak van de Bredanaars.