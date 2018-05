Moeskroen blijft in Jupiler Pro League, ondanks protest Mechelen

Dongen heeft trainers­pro­bleem opgelost: Kaiser volgt Timmers op

16:00 Ruud Kaiser is de nieuwe trainer van VV Dongen. De oefenmeester volgt Ron Timmers op, die vroeg in het seizoen aangaf de club te verlaten. Kaiser, voormalig trainer van RBC, komt over van JVC Cuijck. Daar stond hij sinds 2016 aan het roer.