Moesjtakov wint 500m, Ntab beste Nederlander

Eerste wereldbe­ker­me­dail­le voor De Neeling

10:44 Sanneke de Neeling heeft voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekermedaille behaald op een individueel onderdeel. De 23-jarige schaatsster pakte in Nagano brons op de 1000 meter. Ze finishte in een tijd van 1.14,89.