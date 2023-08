Moeder Spaanse voorzitter sluit zich op in kerk en gaat in hongerstaking: ‘Totdat zijn naam is gezuiverd’

Rubiales kreeg na de omstreden kus een storm van kritiek over zich heen. De FIFA schorste de voorzitter zaterdag voor 90 dagen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Hij mag in die periode in het voetbal geen functie op nationaal en internationaal uitoefenen. Ook mag hij van de FIFA geen contact hebben met Hermoso. Zelf piekert hij er niet over om op te stappen.

Alle commotie is Ángeles Béjar, de moeder van Rubiales, niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom nam ze het drastische besluit om zich samen met haar zus op te laten sluiten in een kerk in Motril, in de Spaanse provincie Granada. Ze zal daar ‘voor onbepaalde tijd, dag en nacht’ verblijven en in de tussentijd niets eten, zo kondigde ze zelf aan. Totdat de naam van haar zoon is gezuiverd.

‘Het is afgelopen!’ is het nieuwe Spaanse MeToo

Spanje heeft vooruitstrevende wetten op het gebied van gelijkheid en geweld tegen vrouwen. Maar het machisme ban je daarmee niet direct uit, zo bewees voetbalvoorzitter Luis Rubiales. De massale, bijna unanieme veroordeling van zijn beruchte kus, lijkt in het land echter voor meer bewustwording te zorgen.

Béjar doet een oproep aan Hermoso om ‘de waarheid te vertellen’ en ‘de versie te behouden die ze aan het begin van de gebeurtenissen had’. De Spaanse bond bracht in eerste instantie een verklaring naar buiten waarin Hermoso zou beweren dat er weinig aan de hand was en dat er een goede band tussen haar en de voorzitter bestaat. Er zijn echter grote twijfels of dat wel haar eigen woorden waren, of dat het ging om een verzonnen statement. Inmiddels heeft de topscorer aller tijden van de Spaanse ploeg duidelijk laten weten dat de zoen absoluut niet gewenst was en eist ze dat Rubiales wordt gestraft.

Alle ophef ontstond na deze kus van Luis Rubiales:

Geen misbruik

De moeder van de voorzitter is echter van mening dat ‘er geen sprake is van misbruik, omdat er aan beide kanten toestemming is, zoals op de beelden is te zien’. Zij vraagt ​​zich af ‘waarom ze zo wreed zijn tegen hem’ en wat ‘er achter dit hele verhaal schuilt’. ,,Mijn zoon is niet in staat iemand kwaad te doen”, besluit ze.

De Spaanse bond koos zaterdag nog de kant van de voorzitter door in een statement Hermoso voor leugenaar uit te maken. Volgens de bond was de zoen met de voorzitter wederzijds geweest. Maandag volgt er echter opnieuw een spoedberaad.

