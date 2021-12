Moeder Max Verstappen: ‘Ik heb de engelen gesmeekt’

Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, overleefde vanmiddag amper de bloedstollende ontknoping in Abu Dhabi. ,,Ik heb geschreeuwd en gebruld, en de engelen gesmeekt.” Maar ook: ,,Mijn zoon is dit jaar een vent geworden...”

Moeder Sophie Kumpen (47) komt amper een uur na de race net thuis als we haar spreken, want ze is de beslissende grand prix in de buurt gaan volgen met vrienden, kennissen en familie. Of ze al bekomen is? ,,Ja, net. En het begint pas door te dringen: mijn kind is wereldkampioen. Ik heb geschreeuwd en gebruld, gehuild ook. En nu gaat eindelijk de champagne open...”

Het wordt het tweede feest van de dag, want daarnet was het collectieve vreugde in de straat. Kumpen: ,,Ongelofelijk wat dit losmaakte. We zijn de wedstrijd gaan volgen met zowat de hele buurt samen, de mensen kwamen van overal. Belgen en Nederlanders samen, allemaal achter Max, zo mooi...”

Kumpen was destijds zelfs heel snel op vier wielen, en zette een punt achter haar carrière toen ze trouwde met Jos Verstappen. Koersinzicht heeft ze dus. ,,Max heeft gevochten als een leeuw, onverzettelijk en zonder ook maar één moment aan opgeven te denken. Want laat ons wel wezen, Hamilton was de sterkere vandaag. Tot in het slot van de koers zag het er inderdaad niet zo goed uit, maar toen stuurde mijn dochter me een sms: ‘Safety car!’, schreef ze. ‘Roep de engelen maar aan’. En zie, ze hebben me geholpen, de engelen. Ik kan de kaarsjes niet meer tellen die ik deze week heb aangestoken.”

Volledig scherm Sophie Kumpen, mama van Max Verstappen, ontsteekt kaarsjes in de kapel van de kerk van Heppeneert bij Maaseik. © DPG Media

Voor Kumpen is de wereldtitel van haar zoon geen droom die uitkomt. ,,Nee, want daar durf je gewoon niet van te dromen, je houdt het niet voor mogelijk. Toch niet als hij op zijn vierde of vijfde begon te karten, zelfs niet toen hij kampioen in karting werd, en zelfs niet toen hij in formule 1 debuteerde. Ik herinner me nog dat ik als klein meisje naar Senna en Prost op het podium zat te kijken: het voelde aan als een onbereikbare wereld. En later staat je zoon dan plots op dat podium in Barcelona als hij zijn eerste koers wint (mei 2016, red.). En nu is hij wereldkampioen, stel je voor.”

Volledig scherm © EPA

Maar misschien nog meer dan die wereldtitel, is de moeder onder de indruk van de metamorfose die de zoon dit jaar onderging. ,,Ongelofelijk hoe rustig hij het hele seizoen bleef, terwijl de spanning constant te snijden was. En hoe hij altijd ‘gewoon Max’ bleef. Ja, hij is dit jaar een ‘vent’ geworden. Windt zich nooit meer op, blijft het altijd rustig aankijken. Hoe dat komt? De jaren, natuurlijk. Iedereen wordt ouder en wijzer. Maar misschien ook zijn relatie met een oudere vriendin die al een kind heeft: dat kan een man veranderen...”

