‘Modric wint ook Gouden Bal met ruime overmacht’

Bij de uitgelekte uitslag waren de nummers 30 tot en met 11 correct, dus er kan van worden uitgegaan dat ook de laatste tien namen juist zijn. De 33-jarige middenvelder van Kroatië en Real Madrid liet zijn voormalig teamgenoot Cristiano Ronaldo ruim achter zich in de verkiezing. Modric kreeg liefst 753 stemmen van de aanvoerders en bondscoaches van alle bij de FIFA aangesloten landen. Cristiano Ronaldo eindigde als tweede met 476 stemmen, Lionel Messi als vijfde met 280 stemmen. De Gouden Bal werd de afgelopen tien jaar gewonnen door die twee spelers: Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) en Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). De Braziliaan Kaká was in 2007 de laatste winnaar voordat het decennium van Ronaldo en Messi begon. Op 24 september won Modric ook al de FIFA The Best Award met 29 procent van de stemmen, tien procent meer dan Cristiano Ronaldo.

Modric won op 26 mei met Real Madrid voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in vijf jaar de Champions League. Daarna maakte hij grote indruk op het WK als aanvoerder van Kroatië, dat pas in de finale werd verslagen. Frankrijk was in Moskou met 4-2 te sterk. Modric werd na afloop wel verkozen tot beste speler van het toernooi. Wereldkampioenen Antoine Griezmann (414 stemmen) en Kylian Mbappé (347 stemmen) eindigen als derde en vierde in de verkiezing. Lionel Messi, dit jaar slechts vijfde, eindigde sinds 2007 altijd bij de bovenste drie. Messi was dit kalenderjaar al goed voor 45 goals en 23 assists in 50 duels voor club en land. Met FC Barcelona won hij de Spaanse dubbel, maar op het WK in Rusland werd hij met Argentinië in de achtste finale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk.