MMA’er Reinier de Ridder vecht nu ook voor titel in gewichtsklasse hoger: ‘Kans om dubbelkampioen te worden’

De ster van Bredanaar Reinier de Ridder blijft rijzende in de vechtsportwereld. Volgende week woensdagnacht vecht hij voor de wereldtitel MMA in het licht zwaargewicht (tot 102 kilo), nadat hij in oktober al de titel in het middengewicht (tot 93 kilo) pakte. Een unieke kans om twee wereldtitels in verschillende gewichtsklassen in zijn bezit te hebben. En ook dit keer is de tegenstander Aung La N Sang. ,,Ik weet hoe goed hij is, maar ik weet dat ik beter ben.’'

Het is op z’n minst een opmerkelijke turn of events te noemen. De Bredase MMA-vechter kreeg vorige week te horen dat hij definitief niet zijn titel zou verdedigen in Singapore deze maand, dus liet hij de trainingsteugels een beetje vieren. Hij ging naar het strand met zijn gezin en werkte wat in de tuin.

Maar toen kwam donderdag dat ene telefoontje. De tegenstander van licht zwaargewicht- kampioen Aung La N Sang testte positief op corona en kon dus niet vechten. Of De Ridder misschien interesse had in het gevecht? En dat ook nog eens voor weer een titel. Saillant detail: De Ridder verwurgde diezelfde N Sang eind oktober om zo de wereldtitel in het middengewicht te pakken.

Dubbelkampioen

N Sang, een volksheld in thuisland Myanmar en de posterboy van de Aziatische vechtsportcompetitie ONE Championship, kan zo dus in een halfjaar tijd allebei zijn wereldtitels kwijtraken aan de Bredanaar. Iets wat een ongekende prestatie van ‘The Dutch Knight’ zou zijn. Hij hoefde daarom niet lang na te denken toen hij werd gebeld. ,,Dit is mijn kans om dubbelkampioen te worden.‘’

Maar zo ver is het nog niet, al blaakt de Nederlander logischerwijs van het zelfvertrouwen, ondanks dat de partij last-minute tot stand kwam. ,,Ik was sowieso hard aan het trainen. Heb heel veel stappen gezet de afgelopen maanden. Ik ben echt tien keer beter geworden’', vertelt hij.

Vrijdag kreeg hij de bevestiging dat alle papieren in orde zijn en dat hij Singapore in mag. Zaterdag een lange vliegreis voor de boeg, maar dat deert De Ridder niet. ,,Dat is zo apart aan deze sport. Het ene moment ben je lekker thuis, het ander moment sta je in de kooi te vechten voor je leven.‘’

Primetime in Verenigde Staten

In oktober verwurgde hij N Sang met gemak, maar dat betekent niet dat er nu sprake is van onderschatting. ,,Zo steek ik niet in elkaar. Ik weet hoe goed hij is, maar ik weet dat ik beter ben.’' Het evenement vindt volgende week in de nacht van woensdag 28 april plaats in Singapore, en wordt onder meer op primetime uitgezonden op de Amerikaanse zender TNT. ,,Dat is extra motivatie’', sluit de Bredanaar af.

