MLS-team van Beckham heet Inter Miami CF

Beckham is al sinds 2014 bezig met het project om een professionele voetbalclub naar Miami te krijgen.



De rechten om de club op te starten kosten de voormalig voetballer van Manchester United en LA Galaxy naar verluidt 25 miljoen dollar. Dat is ver onder de marktprijs. De eigenaren van Los Angeles FC, dat afgelopen maart in de MLS debuteerde, betaalden nog 100 miljoen dollar.



Tussen 1998 en 2001 had Miami ook al een MLS-team. De club hield vanwege de geringe publieke belangstelling echter op te bestaan.