MLS op 8 juli officieel terug met ‘MLS is back-toernooi’

Net als de honkballers begint de MLS in het themapark van Walt Disney in Orlando. Alle 26 Amerikaanse clubs uit de MLS doen mee. De half maart al na twee duels stilgelegde competitie kreeg vorige week al groen licht om weer met volledige teams te trainen. Het Atlanta United FC van Frank Boer leidt na twee competitieduels in de Eastern Conference met zes punten uit twee duels, in de Western Conference hebben Sporting Kansas City, Minnesota United en Colorado Rapids de volle buit na twee competitieronden.



Voor Jaap Stam wordt het toernooi zijn debuut als nieuwe trainer van FC Cincinnati. De 67-voudig international, die assistent Said Bakkati heeft meegenomen naar de Verenigde Staten, tekende op 21 mei een contract voor 1,5 jaar, met een optie op nog een seizoen. Hij volgt Ron Jans op, die na een racisme-rel in maart opstapte. Stam stapte zelf eind oktober van het vorige jaar zelf op als trainer van Feyenoord.