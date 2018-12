MLS in rouw vanwege overlijden recordtrainer 'Sigi' Schmid

Schmid, die op 4-jarige leeftijd vanuit Duitsland emigreerde naar de Verenigde Staten, was achttien seizoenen trainer in de MLS. Hij was coach van LA Galaxy, de club die hij in september verliet, Colombus Crew en Seattle Sounders. Met Galaxy (in 2002) en Colombus (2008) werd hij kampioen. In totaal won Schmid 266 wedstrijden als coach in de MLS, een record.