Mladenovic laakt behandeling op US Open: ‘We zijn hier gevangenen’

US Open Osaka zet protest voort met mondkapjes: ‘Ik heb zeven verschil­len­de voor dit toernooi’

10:29 De Japanse Naomi Osaka zet ook op de US Open haar protest tegen aanhoudend politiegeweld in de Verenigde Staten voort. De nummer 4 van de plaatsingslijst en winnares in 2018 van het grandslamtoernooi in New York draagt mondkapjes met daarop de namen van slachtoffers.