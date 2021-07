Mitchel Bakker verruilt Paris Saint-Germain voor Bayer Leverkusen

Bakker begon zijn loopbaan in de jeugd van Ajax, waar hij bij ‘Jong’ in 2017 debuteerde in de Keuken Kampioen Divisie. In de zomer van 2019 werd hij transfervrij opgepikt door Paris Saint-Germain. In het afgelopen seizoen brak hij echt door onder Thomas Tuchel, maar nadat de Duitser werd ontslagen zag diens opvolger Mauricio Pochettino het minder in Bakker zitten, als speelde hij wel in de halve finale van Champions League tegen Manchester City.