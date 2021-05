‘Mister Europa League’ haalt zijn gram na ontslag bij Arsenal: ‘Wellicht wonnen we daardoor deze finale’

Vierde Europa League-zegeUnai Emery heeft zijn reputatie als ‘Mr. Europa League’ weer waargemaakt. De 49-jarige Spanjaard won het Europese bekertoernooi voor de vierde keer, dit keer met Villarreal. ,,Voor momenten als deze heb ik dit vak gekozen”, zei Emery na de zege op Manchester United in de finale in Gdansk. ,,We zijn allemaal enorm trots.”

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, in de verlenging werd niet gescoord. De beslissing viel pas bij de 22ste strafschop. Geronimo Rulli, de keeper van Villarreal, stopte de penalty van United-doelman David de Gea nadat hij vlak daarvoor zelf de 21ste strafschop had benut. De Gea was de enige die miste vanaf 11 meter. ,,Ongelooflijk, dit is de gelukkigste dag uit mijn leven”, zei de Argentijn Rulli. Villarreal bleef dit seizoen ongeslagen in de Europa League. Als beloning voor het winnen van het toernooi mag de nummer 7 van La Liga volgend seizoen uitkomen in de Champions League.

,,We hebben een vlekkeloze Europese campagne gehad”, zei Emery, die de Europa League eerder drie keer won met Sevilla. ,,Op sommige dagen kwamen we al om 6 uur ‘s ochtends naar het stadion om de volgende wedstrijd voor te bereiden. Dit maakt het uiteindelijk allemaal waard. We waren trots dat we de finale hadden bereikt. Maar als je die verliest, ben je verdrietig. Het gaat om winnen.”

Emery ging een jaar geleden aan de slag bij Villarreal, nadat hij was ontslagen bij de Engelse club Arsenal,waarmee hij in 2019 ook al eens in de Europa League-finale stond. Hij rekende in de halve finales van de Europa League af met zijn oude club en versloeg in de eindstrijd nog een Engelse grootmacht. ,,Een revanche? Nee, zo zie ik het niet”, aldus Emery. ,,Natuurlijk eindigde mijn periode bij Arsenal in een teleurstelling, maar het opende ook weer nieuwe deuren. Ik heb bij Arsenal weer veel geleerd. Wellicht wonnen we daardoor deze finale wel.”

Volledig scherm Unai Emery is de gevierde man bij Villarreal. © AP