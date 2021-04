Misstap Leicester City in strijd om Champions League-ticket

Southampton stond al na 10 minuten met tien man. Jannik Vestergaard moest van het veld met rood nadat hij de doorgebroken Jamie Vardy had neergehaald, nadat hij eerst de bal had gespeeld. Toch kwam de thuisploeg op 1-0. James Ward-Prowse benutte na een uur de strafschop na hands. Jonny Evans zorgde enkele minuten later voor de gelijkmaker.