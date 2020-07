Misschien wel de raarste minuten uit de Tour-historie

De Tour wacht op niemand, luidt een bekend wielergezegde. Of ja, bekend wielergezegde, het is wat Mart Smeets ons jarenlang op het hart drukte als er gevallen werd en het peloton onverschillig doordenderde. Zelfs als er een renner dood op het asfalt achterbleef of er gehele ploegen vanwege dopinggebruik uit de wedstrijd verdwenen, maakte Smeets gretig gebruik van dit adagium. De Tour wacht op niemand.

Op 14 juli 2016 zagen tv-kijkers een broodmagere man tegen de Mont Ventoux op rennen. Hij had de gele trui aan, maar zijn fiets was nergens te bekennen. Rennen geblazen dus. Even daarvoor was Chris Froome - want over hem hebben we het hier - tegen een plotseling remmende motor opgebotst. Samen met Bauke Mollema en Richie Porte kwam hij ten val, waarbij Mollema het snelst weer overeind krabbelde om zijn weg te vervolgen. Froome had een kapotte fiets en zette het dus op een lopen.

Die dag wachtte de Tour de France wel degelijk op iemand. Mollema pakte liefst 1’40 op Froome en passeerde de Brit ruimschoots in het klassement, maar de jury greep in. De geletruidrager werd gematst en kreeg dezelfde tijd als de Nederlander aangerekend. ‘Ik ben benieuwd wat de jury had gedaan wanneer ik als enige renner op de grond had gelegen’, foeterde Mollema. Die vraag is natuurlijk vrij simpel te beantwoorden. Dan had Mart Smeets zijn gezegde weer van stal kunnen halen.