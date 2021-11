Mishandelde Hamraoui reageert via advocaat: ‘Aanzienlijke fysieke en psychologische schade’

Griekspoor breekt record na record: ‘Ik sta zo goed te spelen, waarom geen top 30?’

Het kan dit seizoen niet op voor Tallon Griekspoor (25). De tennisser won gisteren in Bratislava zijn vijfde challengertoernooi en 26ste wedstrijd op een rij. In de finale had hij geen kind aan de 22-jarige Hongaar Zsombor Piros (6-3, 6-2). De Haarlemmer heeft dit seizoen in totaal acht challengers gewonnen. Het vorige record was zes op dit niveau.

15 november